Les bonnes nouvelles s'accumulent pour le mercato du FC Barcelone

Et si le FC Barcelone avait laissé passer l'orage ? Après une première partie de saison franchement délicate, autant d'un point de vue sportif que financier, le bateau catalan commence à se stabiliser. Il faut dire que les bonnes nouvelles s'accumulent, notamment grâce à un Xavi qui profite du gros mercato d'hiver de son club (Aubameyang, Traoré, Torres et Dani Alvés) pour redresser la situation en championnat et sur la scène européenne. Rien qu'en février, le Barça a battu l'Atlético, Valance, Naples et l'Athletic, à chaque fois en passant 4 buts à son adversaire.

Désormais 4e de Liga et revenu dans la lutte pour les places qualificatives en C1, l'écurie blaugrana nourrit de grandes ambitions pour la suite. Il y a certes le cas Ousmane Dembélé qui crispe la direction et même les relations avec Xavi mais la suite s'annonce tout de même positive. Andreas Christensen a d'ores et déjà donné son accord pour signer un contrat de 4 ans en vue de la saison prochaine. Le défenseur danois de Chelsea ne sera probablement pas la seule recrue qui arrivera libre.

Des arrivées libres et des prolongations espérées

Selon Mundo Deportivo, Franck Kessié fait aussi l'objet d'intenses négociations. L'idée serait même d'officialiser son futur transfert le plus rapidement possible, lui qui est en fin de contrat en juin prochain avec l'AC Milan. Le FC Barcelone tiendrait là ses deux premières recrues alors que nous ne sommes qu'au mois de mars. Il pourrait même y en avoir une troisième en cas d'accord avec Cesar Azpilicueta, lui aussi en fin d'échéance avec les Blues de Chelsea. Des renforts qui pointent le bout de leur nez et des prolongations qui se profilent.

D'après Sport, Gavi est enfin sur le point de signer un nouveau bail jusqu'en 2025 (soit deux ans de plus), faisant passer sa clause libératoire de 50 M€, ce qui avait mis les clubs européens en alerte, à 1 milliard d'euros, comme c'est le cas pour Ansu Fati, et bientôt pour Ronald Araujo. Alors que le dossier bloquait depuis plusieurs semaines, le défenseur uruguayen est partant pour prolonger jusqu'en 2025 avec une revalorisation salariale à la clé. Selon le média, une annonce pourrait être faite aux alentours du Clasico, le 20 mars prochain. C'est le printemps qui revient en Catalogne.