Ça se complique sérieusement pour le FC Barcelone dans le dossier Ronald Araujo

Encore une situation complexe à résoudre pour le FC Barcelone. En pleine débâcle avec Ousmane Dembélé, qui risque bel et bien de partir libre à la fin de la saison (au PSG ?) les Blaugranas sont à nouveau face à un obstacle de taille. Il s'agit de Ronald Araujo. Le jeune Uruguayen est devenu un indéboulonnable de la défense aux côtés de Gerard Piqué depuis un an (24 matches, 2 buts toutes compétitions confondues cette saison) mais il n'est pas encore rémunéré à sa juste valeur.

Et ça, tout le monde le sait. Sous contrat jusqu'en 2023, il touche actuellement 900 000 euros par an, un salaire assez bas pour le Barça et par rapport à son statut dans l'équipe. Il y a déjà eu des contacts pour prolonger mais les premiers échanges entre les représentants du joueur et la direction du club ne sont pas très positifs. On est encore loin des exigences du clan Araujo, notamment parce que les Culés ne peuvent toujours pas se permettre de faire des folies au niveau de leur grille salariale. Sans accord d'ici l'été, il faudra se résoudre à vendre...

Chelsea lui promet le double que lui propose le Barça

La prolongation du joueur de 22 ans est l'un des objectifs urgents à remplir à Barcelone mais trouver un terrain d'entente semble mal parti. « La prolongation du contrat d'Araujo est une des priorités. Nous voulons le prolonger le plus vite possible. Araujo nous donne énormément et il est tenu en haute estime au club et dans le vestiaire », a de son côté commenté Xavi ce samedi en conférence de presse, à la veille de la réception périlleuse de l'Atlético de Madrid (à suivre en live commenté sur notre site).

Sport révèle ce samedi qu'un contrat de 5 ans assorti à un salaire de 3 M€ annuels lui a été proposé, mais ça ne semble pas lui convenir. Araujo estime que cette proposition est encore trop loin des pépites du club comme Ansu Fati et Pedri, et demande plus de considération. Si sa priorité reste de prolonger, il ne peut pas non plus tout accepter. Le quotidien rappelle que l'Uruguayen et son entourage ont été approchés ces derniers mois par Liverpool et surtout Chelsea.

Les Blues risquent de perdre Antonio Rüdiger, lequel a encore repoussé la dernière offre de prolongation du champion d'Europe en titre, et ont placé Araujo comme potentiel remplaçant en haut de la liste, lui promettant le double de ce que le Barça lui a proposé. Marca évoque lui l'intérêt de Manchester United, alors que l'agent du joueur, Edmundo Kabchi, a rencontré Guardiola ces derniers jours. Enfin, le Real Madrid est lui aussi à l'affût pour l'été prochain.