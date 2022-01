Le FC Barcelone est en panique pour deux de ses pépites

La suite après cette publicité

C'est l'un des rares joueurs barcelonais qui n'a pas grand chose à se reprocher cette saison. Match après match, malgré des pépins physiques assez récurrents, Ronald Araujo s'affirme comme le potentiel leader de la défense barcelonaise de demain. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu, d'autant plus que le Barça n'est pas en position de force dans ce dossier. Même son de cloche pour la révélation de la saison, Gavi.

Les Catalans négocient actuellement un nouveau bail pour le milieu de terrain espagnol et le roc uruguayen, dont les contrats expirent en 2023. Le quotidien Marca indique ainsi que les dirigeants barcelonais sont assez inquiets concernant ces deux dossiers, notamment parce que tous deux sont convoités par de nombreux cadors européens, capables d'offrir de sacrées conditions salariales aux deux pépites.

Le cas Araujo inquiète beaucoup

Même si dans ce dossier, c'est surtout pour Araujo que le Barça tremble. Notamment parce qu'il souhaite obtenir une meilleure rémunération, en accord avec son nouveau rôle. Il touche actuellement 900.000€ à l'année, un salaire relativement bas, surtout au Barça. Les premières approches catalanes n'ont pas convaincu l'agent du joueur, puisque la direction de Joan Laporta ne s'approche clairement pas des demandes du clan Araujo.

Manchester United et Chelsea sont déjà à l'affût et auraient entamé les premières discussions avec l'agent de l'Uruguayen, en faisant savoir qu'ils sont très intéressés et donc capables de miser gros sur lui. Et la situation du Barça n'arrange pas, puisque les Catalans doivent dégraisser pour pouvoir offrir un joli salaire à l'ancien de Boston River sans dépasser la limite salariale du fair-play financier de la Liga. Un sacré casse-tête...