Barça : Ronald Araujo pose ses conditions pour prolonger

Avec 14 rencontres disputées sur 18 possibles en Liga, Ronald Araujo (22 ans) s'est imposé comme un élément majeur de la défense du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2023, la question de sa prolongation de contrat va bientôt se poser. Sport indique que les discussions entre le joueur et les Blaugranas ont déjà débuté, mais à certaines conditions.

En effet, au vu de son importance dans l'équipe, l'international uruguayen souhaite un contrat en conséquence. Ses émoluments actuels sont très éloignés de ceux de Clément Lenglet, Samuel Umtiti et même d'Eric Garcia. S'il souhaite continuer son aventure en Catalogne, ce ne sera donc pas à n'importe quel prix. D'autant plus que plusieurs gros clubs européens s'intéressent à sa situation, notamment Chelsea, Manchester United et Liverpool.