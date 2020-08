Le FC Barcelone fixe une condition pour laisser filer Lionel Messi

Un FC Barcelone sans Lionel Messi. C'est probablement ce qu'on va voir dès la mi-septembre et la reprise de la Liga, puisque l'Argentin est bel et bien déterminé à quitter le club catalan. Il ne supporterait plus la direction de Josep Maria Bartomeu, incompétente à ses yeux et incapable de construire un projet sportif cohérent, et le (futur) départ forcé de Luis Suarez aurait été la goutte qui a fait déborder le vase.

La décision est prise, il veut quitter le Camp Nou et on parle même de futures retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City. Mais une question va forcément se poser : Lionel Messi va-t-il partir libre de tout contrat, comme il le souhaite, ou via un transfert ? Le quotidien AS en dit un peu plus à ce sujet, et avant tout, explique que du côté du Barça on est conscient que la décision du joueur est définitive.

Messi sera plus cher que Neymar

En interne, on n'a plus aucun espoir de revoir le numéro 10 sur la pelouse du Camp Nou, du moins pas avec la tunique blaugrana. En revanche, les dirigeants estiment que le joueur ne peut pas partir gratuitement puisque cette clause qui permet au joueur de quitter le club pour 0€ est, toujours selon eux, expirée. Le club veut également éviter toute bataille juridique avec le clan Messi, et souhaite discuter pour trouver une solution qui arrange les deux parties. Résigné, le deuxième de la dernière édition de la Liga est prêt à laisser filer le meilleur joueur de son histoire...

Mais à une condition. Symboliquement, le club veut que l'Argentin soit la vente la plus chère de ses plus de 100 ans d'existence. Il sera ainsi vendu pour plus cher que les 222 millions d'euros de Neymar (2017). Un montant considérable si on prend en compte l'âge du joueur et le fait que son contrat expire dans moins d'un an. Manchester City et le reste des prétendants du sextuple Ballon d'Or sont donc prévenus : il va falloir mettre la main à la poche...