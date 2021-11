MU : les deux premières victimes de l'arrivée de Ralf Rangnick

Selon les informations du Telegraph, l'arrivée de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United dans les prochaines heures devrait déjà faire des victimes lors de la prochaine fenêtre des transferts en janvier prochain. Le but serait d'abord de dégraisser l'effectif pour se débarrasser des indésirables avant de se renforcer. Pour rappel, actuellement en poste au Lokomotiv Moscou, l'entraîneur allemand de 63 ans viendrait en tant qu'intérimaire jusqu'à la fin de la saison, afin de laisser à la direction mancunienne le temps de trouver l'homme de la situation pour que MU retrouve de sa superbe.

Pour les deux premiers départs envisagés, le quotidien anglais parle du milieu de terrain Donny van de Beek et du gardien de but Dean Henderson. Le Néerlandais et l'Anglais n'ont jamais été considéré comme des joueurs importants de l'effectif, d'où leur temps de jeu réduit (3 titularisations en 7 matches pour VDB, 1 pour Henderson en League Cup). Quant à Jesse Lingard, sous contrat jusqu'en juin 2022 et en manque de temps de jeu, devrait quitter Old Trafford dans le cadre d'un transfert gratuit l'été prochain et a l'embarras du choix (Newcastle United, Everton, West Ham et l'AC Milan).