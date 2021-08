Arsenal achète Aaron Ramsdale à Sheffield United

Arsenal poursuit son mercato estival et s'offre, en l'espace de quelques heures, une nouvelle recrue. Après avoir définitivement acheté Martin Odegaard au Real Madrid, les Gunners ont officialisé ce vendredi l'arrivée du gardien Aaron Ramsdale (23 ans) en provenance de Sheffield United dans le cadre d'un transfert sec. Appelé avec les Three Lions pour pallier le forfait de Dean Henderson à l'Euro 2020, le portier anglais s'était révélé du côté de Bournemouth, à qui les Blades avaient versé 20,5 M€ pour s'attacher ses services l'été dernier. Le club relégué en Championship en fin de saison dernière réalise une plus-value intéressante puisqu'Arsenal a déboursé environ 30 M€ pour Aaron Ramsdale. Il viendra concurrencer Bernd Leno dans les buts du club nord-londonien.

«Le gardien Aaron Ramsdale nous a rejoint avec un contrat à long terme en provenance de Sheffield United. Le joueur de 23 ans, qui faisait partie de l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2020, a représenté l'Angleterre à tous les niveaux des moins de 18 ans aux moins de 21 ans et a été élu joueur de l'année de Sheffield United la saison dernière. [...] Aaron portera le maillot numéro 32», précise notamment le communiqué publié par Arsenal, alors que la durée du contrat n'a, comme toujours avec les Gunners, pas été précisée. Il s'agit de la 5ème recrue estivale du club entraîné par Mikel Arteta, après les arrivées d'Albert Sambi Lokonga, Nuno Tavares, Ben White et de Martin Odegaard.

Welcome to The Arsenal, @AaronRamsdale98 ❤️