LOSC veut mettre 30M€ sur Patson Daka mais ...

C'est certainement l'un des plus grands espoirs du football africain. Âgé de 21 ans, Patson Daka vient de livrer une saison tout simplement dantesque avec le Red Bull Salzbourg inscrivant 27 buts et délivrant 12 passes décisives en 45 matches. Prenant le relais en pointe de l'attaque du club autrichien suite au départ d'Erling Braut Håland pour le Borussia Dortmund, le buteur zambien est tout naturellement pisté. Et d'après le média autrichien Salzburger Nachrichten, le LOSC serait intéressé par le joueur. Mieux, le club nordiste serait prêt à poser 30 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Cependant, un départ ne semble pas d'actualité.

Le directeur sportif du Red Bull Salzbourg, Christoph Freund a mis les barbelés autour de son joueur : «nous avons encore de gros objectifs avec Patson Daka. Ce n'est pas le plan de le laisser partir maintenant. De nombreux clubs manifestent de l'intérêt. Nous ne sommes pas inquiets sur le plan financier.» Appuyé par le géant des boissons énergisantes Red Bull, le club de Salzbourg devrait avoir les reins solides au grand dam du LOSC. Pour vraiment attirer le joueur, il faudra se montrer convaincant. Dire qu'en 2015, il aurait pu signer en Ligue 1 quand il a été mis à l'essai par ... Le LOSC.