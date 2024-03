EdF U23 : Thierry Henry abattu par la cascade de pépins physiques

Après la victoire contre la Côte d’Ivoire (3-2), l’équipe de France U23 était de retour sur le pont ce lundi, face aux États-Unis. Une formation que les Bleuets retrouveront d’ailleurs lors des Jeux olympiques. Alors que tout semblait aller pour les hommes de Thierry Henry, avec les buts de Kalimuendo (27e) et d’Andy Diouf (79e), ils ont craqué à la fin en concédant deux buts (86e, 89e) et donc le match nul (2-2). Le manque de fraîcheur s’est fait ressentir dans les derniers instants, mais Thierry Henry n’avait plus beaucoup de cartouches à sa disposition.

La suite après cette publicité

Au micro de La Chaîne L’Équipe, l’ancien d’Arsenal était dépité par rapport au nombre de pépins physiques. «On ne peut pas faire de changements, Bradley Locko est tombé malade pendant le match. C’est le quatrième joueur malade qu’on a dans la semaine», a d’abord indiqué Henry. En plus de Locko, Yoro et Millot ont dû déclarer forfait pour cette rencontre, malades eux aussi. Et pour ne rien arranger, Koné a cédé sa place sur blessure, touché à la cuisse. «Et on ne peut pas faire les changements, tout simplement (…) Et dans le contenu cela a été plutôt pas mal… jusqu’à tant que les jambes tiennent», a poursuivi le sélectionneur des Bleuets. Néanmoins, il peut se satisfaire de ne pas avoir perdu durant ce rassemblement, le dernier avant les Jeux olympiques.