Manchester United et Liverpool face-à-face pour un international américain

Antonee Robinson (27 ans) n’en finit plus d’attirer les convoitises. Le latéral gauche américain serait pisté avec insistance par Manchester United et Liverpool. Désert à la suite des blessures de Luke Shaw et de Tyrell Malacia, qui n’apporte de toute façon pas satisfaction lorsqu’il joue, le couloir gauche des Red Devils est en manque d’un titulaire en puissance. Un argument qui pourrait pencher en la faveur des Mancuniens si jamais Robinson devait prendre une décision finale.

Car de l’autre côté, les Reds suivraient l’international américain (46 sélections, 4 buts) pour assurer la succession d’Andrew Robertson qui aura 31 ans en mars prochain. Si le projet de Liverpool peut sembler plus abouti que celui du rival Manchester United, les garanties de temps de jeu seraient moindres du côté d’Anfield pour le défenseur de Fulham. Selon The Sun, les deux clubs pourraient tenter de passer à l’action pour le joueur de Team USA dès le prochain mercato hivernal. Pour rappel, Antonee Robinson est évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Affaire à suivre…