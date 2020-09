PL : Everton ne rate pas ses débuts et s'impose face à Tottenham

Après l'éclatant succès de Leicester face à West Bromwich (3-0), la suite de cette première journée de Premier League voyait Tottenham accueillir Everton au Tottenham Hotspur Stadium. Pour cette affiche, José Mourinho et Carlo Ancelotti optaient tous les deux pour un 4-2-3-1. Les deux recrues estivales Doherty et Hojbjerg démarraient la rencontre côté Spurs tout comme Allan, Abdoulaye Doucouré et James Rodriguez côté Toffees. Les hommes d'Ancelotti manquaient l'ouverture du score avec Richarlison qui seul face à Lloris ne parvenait pas à redresser son ballon (16e).

Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour entrevoir une première opportunité de Tottenham. Dele Alli décochait une belle frappe détournée en corner par Pickford (33e). Juste avant la pause, le portier anglais des Toffees sauvait les siens en remportant son duel face à Doherty (41e). Juste avant l'heure de jeu, Everton ouvrait le score. Sur un coup-franc frappé par Digne, Calvert-Lewin trompait Lloris de la tête (0-1, 55e). Les Toffees pensaient réaliser le break quelques minutes plus tard par Richarlison, mais la frappe de l'attaquant brésilien filait juste à côté (70e). Ce Everton new-look ne manquait pas ses débuts et s'offrait un prestigieux succès face à Tottenham.

