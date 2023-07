PSG : comment jouer avec Ousmane Dembélé ?

Il ne sait sûrement toujours pas s’il tire mieux du pied droit que du pied gauche mais nous ne savons sûrement toujours pas non plus dans quelle case le catégoriser. Même si son talent reste indéniable, Ousmane Dembélé fait partie de cette caste de joueurs capables du meilleur comme du moins bon d’une semaine à une autre. Doté d’un sens de la percussion et d’une capacité d’élimination au-dessus de la moyenne, le natif de Vernon n’en reste pas moins un joueur intelligent, même s’il peut encore s’améliorer dans ses choix à l’approche des buts adverses. Pour toutes ces raisons, on peut facilement comprendre ce qui a pu motiver les dirigeants parisiens à aller le chercher au FC Barcelone pour la modique somme de 50 millions d’euros. Désormais, malgré certaines de ses épines qui peuvent faire grincer les dents de plus d’un, il faut se demander comment Luis Enrique placera cette rose au milieu du bouquet parisien.

Un système cousu main pour lui mais répond-il aux besoins du PSG ?

Adepte du 4-3-3 depuis son passage au Barça, le technicien espagnol a pu s’appuyer sur l’une des attaques les plus fringantes de l’histoire lors de son passage émérite en Catalogne : la MSN. Lors des premières rencontres amicales du PSG, le technicien espagnol n’a pas dérogé à son système fétiche qui manque clairement de solutions sur les ailes pour se montrer efficace comme l’ont démontré ces dernières sorties. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le club de la capitale peut se targuer d’avoir mis la main sur un pendant plus que complémentaire au Bondynois sur la droite de l’attaque. Ce qui pourrait être le jackpot en cas de réhabilitation de Mbappé dans le onze parisien au cours de l’année. Amis, les deux jeunes hommes ont également prouvé qu’ils étaient compatibles dans un 4-3-3 lors de la dernière Coupe du monde. Alors que l’ancien Monégasque était exonéré des tâches défensives à gauche, Dembélé était missionné, par Didier Deschamps, de prêter main forte à Jules Koundé sur le côté droit.

Un rôle hybride qu’il a également tenu à Barcelone avec l’ancien Bordelais toujours derrière lui, ce qui ne l’a pas empêché de rayonner lors du dernier exercice. Avec les Blaugrana, "Dembouz" sort de l’une de ses meilleures saisons qui a été ponctuée par 8 buts et 9 passes décisives en 35 rencontres. Indispensable aux yeux de Xavi, l’ailier droit est très à l’aise à droite dans une attaque à trois. Cantonné à ce rôle depuis ses débuts en terres catalanes, il a également joué dans ce type de configuration offensive au Borussia Dortmund. Pourtant, ses récents progrès défensifs pourraient également lui permettre de s’épanouir dans un 4-2-3-1 comme ce fut le cas lors de ses débuts à Rennes. De là à voir Luis Enrique chambouler ses plans et passer à ce dispositif ? Rien n’en est moins sûr même si la possibilité d’avoir une variété dans les dispositifs pourrait clairement être utile au coach de 51 ans.

Malgré sa polyvalence dans les systèmes de jeu et son éveil défensif, l’interrogation reste de mise : Ousmane Dembélé répond-il aux besoins de Paris ? Ayant besoin d’un buteur, le PSG lorgne depuis de longues semaines plusieurs joueurs(Vlahovic, Kane, Kolo Muani ou encore Hojlund). Assurément, Dembélé ne vient pas pour remplir cette fonction. Mais alors que le club de la capitale a besoin d’un attaquant prolifique, et rencontre de nombreuses anicroches dans la quête de ce dernier, l’arrivée imminente de Dembélé interroge, d’autant plus en cas de départ ou de mise au placard prolongée de Mbappé. Et alors que son profil est aux antipodes de celui de Lionel Messi, son arrivée s’apparente clairement plus à une opportunité de marché qu’à un réel besoin identifié depuis des mois, d’autant plus avec les arrivées cet été de Kang-In Lee et Marco Asensio.

Est-il le remplaçant de Lionel Messi ?

Alors qu’il avait rejoint Barcelone à l’été 2017 pour compenser le départ de Neymar et faire équipe avec Lionel Messi, les rôles sont désormais inversés. Numériquement au moins, il vient dans la capitale dans l’idée de remplacer le septuple Ballon d’Or et former une ligne d’attaque ronflante avec le Brésilien (et Mbappé ?). Sur le pré, il est moins certain que Dembélé vienne remplacer le nouveau joueur de l’Inter Miami. Utilisé dans un rôle plus axial la saison passée par Christophe Galtier, nul doute que le natif de Rosario aurait joué sur le flanc droit de l’attaque parisienne cette saison avec Luis Enrique était sur le banc. Même s’il aurait beaucoup dézoné, à l’instar de ce qu’il faisait déjà sous les ordres d’Enrique, Messi aurait quand même passé plus de temps sur l’aile droite que ce qu’il n’a fait la saison passée.

Mais voilà, alors qu’il avait eu un Argentin à un niveau stratosphérique sous ses ordres du côté du Camp Nou, Luis Enrique aura un Ousmane Dembélé qui n’est pas en mesure d’offrir la panoplie mirifique dont disposait Messi entre 2014 et 2017. Et même si sa saison passée a encore été décevante, il n’est jamais facile de remplacer Lionel Messi. Reste à savoir si le PSG a vraiment besoin d’un joueur comme la Pulga dans son système. Le dessein idoine pour les dirigeants parisiens consiste sûrement à dégoter un buteur prolifique, aligner Ousmane Dembélé à droite et avoir Neymar en soutien de l’attaquant ou sur le flanc gauche. Pour ses légères corrections, Luis Enrique fera comme bon lui semble mais il aura sûrement plus à gagner à aligner l’ancien de Santos dans un rôle plus axial que lors de leur première cohabitation barcelonaise où ce dernier était un ailier gauche quasi exclusif. Dès lors, le 4-2-3-1 semble idéal et si tout se goupille bien, Paris pourra aligner une attaque très séduisante. D’autant plus si Kylian Mbappé est amené à faire son retour dans le groupe professionnel et vient à s’installer à gauche dans ce système.

Arrivant dans les années charnières de sa carrière à 26 ans, l’ancien Rennais verra, dans un avenir proche, ses qualités athlétiques se fondre dans la masse et devra assurément se réinventer. Pour ce faire, il lui faudra un peu plus de responsabilités et éventuellement passer un palier supplémentaire dans la rigueur et la constance. Tant d’inconnues qui viennent interroger la nécessité d’un tel recrutement. En revanche, son prix abordable et son apport dans le système de Luis Enrique en font un recrutement assez intelligent sur le court et le moyen terme pour le PSG alors que Marco Asensio a sacrément déçu pour le moment lors des rencontres amicales. Comme souvent, la meilleure réponse viendra du terrain et une chose est certaine : Ousmane Dembélé a toutes les qualités pour être un maillon essentiel du PSG dans les prochaines saisons.