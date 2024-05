AS Monaco : Youssouf Fofana ne s’inquiète pas pour son avenir

Appelé par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne, Youssouf Fofana était présent, ce jeudi, en conférence de presse. Fier de représenter l’équipe de France, le milieu de terrain de l’AS Monaco a évoqué sa progression avant d’être interrogé sur son avenir… Serein, le joueur de 25 ans a alors affiché sa tranquillité. «Il me reste un an de contrat. Mon avenir, j’en ai parlé avec les dirigeants, ce n’est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça ne se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J’espère que tout le monde sera gagnant cet été. Je n’y pense pas actuellement, j’ai un très bel entourage sportif qui s’occupe de ça. Ce n’est pas mon métier, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain».

Relancé sur la rumeur PSG, Youssouf Fofana a là encore refusé de s’étendre, préférant se focaliser sur les objectifs à venir avec les Bleus. «C’est un gros club français qui est déjà un gros d’Europe. Il n’y a pas encore la coupe. Est-ce que je m’y vois ? Pas forcément, je ne fais pas de fixette. Si ça vient pourquoi pas, si ça ne vient pas, je ne vais pas en faire des cauchemars». Affaire à suivre…