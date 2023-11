PSG : que devient Thilo Kehrer ?

Le 17 août 2022, le PSG s’enlevait une belle épine du pied. Devenu indésirable depuis plusieurs mois, le défenseur allemand Thilo Kehrer quittait enfin Paris. Il s’engageait avec West Ham contre une dizaine de millions d’euros. Un deal gagnant-gagnant puisque Kehrer, à quelques mois du Mondial 2022, cherchait absolument à se relancer pour être dans la liste d’Hansi Flick. Et le PSG récupérait une somme d’argent pour un joueur débarqué pour Thomas Tuchel et qui n’a jamais su s’imposer malgré plusieurs chances (128 rencontres disputées).

Depuis plus d’un an à West Ham donc, Thilo Kehrer fait désormais assez peu parler de lui. Il faut dire qu’il n’y a pas grand-chose à dire depuis un bon moment. Rapidement pointé du doigt par les supporters après quelques boulettes, le défenseur de 27 ans avait tout de même joué plus de 35 matches de Premier League (25 titularisations). Mais ses performances n’ont pas convaincu la direction londonienne qui a cherché ardemment un défenseur central cet été et qui a ainsi enregistré l’arrivée de Konstantinos Mavropanos en plus de Kurt Zouma, Nayef Aguerd ou encore Angelo Ogbonna. De quoi réduire considérablement le temps de jeu de Thilo Kehrer.

Pointé du doigt par les supporters

Cette saison, l’ancien défenseur de Schalke 04 n’a disputé que 8 petites rencontres dont seulement 3 en Premier League (et aucune titularisation, 18 minutes jouées au total). De quoi forcément l’écarter de la sélection allemande et de la première liste du nouveau sélectionneur Julian Naggelsmann. «Bien sûr, l’équipe nationale reste un problème pour moi. Tout dépend de moi, de ma performance que j’apporte. Mon temps de jeu ? J’ai eu quelques problèmes de blessures en début de saison. Je n’ai pas encore parlé directement à Julian Nagelsmann. Mais je suis convaincu que nous connaîtrons à nouveau du succès avec lui», expliquait-il au micro de Sport1 récemment.

Mais l’international allemand aux 27 sélections va devoir d’abord retrouver sa place en club. Car ce n’est pas gagné. «Il a commis beaucoup trop d’erreurs lorsqu’il jouait pour West Ham – des erreurs qui se sont révélées extrêmement coûteuses pour nous. Son niveau de concentration et son positionnement s’apparentent parfois à ce que l’on verrait dans les écoles de foot. Mais on ne joue pas au PSG et on ne fait pas 27 sélections en Allemagne si on n’est pas un bon joueur» écrivait d’ailleurs le site de supports Hammers concernant son cas. Avec la méforme d’Emerson et la légère blessure de Nayef Aguerd, Thilo Kehrer pourrait avoir un coup à jouer au retour de la trêve. Peut-être l’occasion pour lui d’enfin relever la tête.