Everton blinde Jordan Pickford jusqu’en 2027

Everton a officialisé ce vendredi la prolongation du contrat de son gardien de but anglais Jordan Pickford (28 ans), et ce jusqu’en juin 2027. L’international des Three Lions (50 sélections, 24 clean-sheets), arrivé chez les Toffees à l’été 2017 contre environ 28 millions d’euros, s’est rapidement imposé dans les buts du club de la Mersey, portant même le brassard de capitaine cette saison à 10 reprises en Premier League dans une saison compliquée (Everton est 16e, à 1 point de la zone rouge).

«Je veux simplement continuer à travailler dur et à être performant pour Everton. Nous savons que nous sommes dans une situation difficile en ce moment en championnat, mais je suis impatient d’aider l’équipe à s’améliorer cette saison et de viser le succès à l’avenir, ce qui inclura de jouer dans notre nouveau stade. Ce contrat m’amènera à plus de 10 ans à Everton et je veux construire un héritage ici pour me mettre au même niveau que des gens comme Neville Southall pour être l’un des meilleurs gardiens à avoir joué pour Everton», a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

