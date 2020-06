OM : Yohann Pelé explique pourquoi il a prolongé

Arrivé à Marseille en juillet 2015 en provenance du FC Sochaux, Yohann Pelé (37 ans) pensait terminer son aventure olympienne au mois de juin. Auteur de 5 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous les ordres d'André Villas-Boas, il a finalement prolongé l'aventure d'une saison, il y a quelques jours. Il est revenu sur sa décision de lier son avenir à l'OM pour une année supplémentaire. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein du club. C’était mon premier souhait de poursuivre ici, j’ai encore envie de vivre de belles émotions avec le groupe. Cela fait déjà cinq ans que je suis là. Je connais les rouages du club, je suis très heureux de continuer ici », a-t-il déclaré, avant d'expliquer que la présence d’André Villas-Boas et de son staff avait pesé dans la balance au moment de parapher une extension de bail.

« Oui, forcément. Après une année où on a bien travaillé, où tout s’est bien passé, on a forcément envie de continuer, de voir ce que ça va donner sur la deuxième année. On sait comment il travaille et moi ça me plait », a-t-il expliqué, avant d'afficher ses ambition pour l'année à venir. Une saison 2020/2021 qui verra l'OM participer à la Ligue des champions. « Forcément, plus il y a de matches et plus j’ai de chances de jouer. Après, j’espère que Steve jouera le plus de matches possibles, cela voudra dire qu’il est en bonne santé. Je serai là, au cas où, si on a besoin de moi. Et j’essaiera de donner le maximum pour le club, comme je l’ai fait jusqu’à présent. » Yohann Pelé s'apprête donc à disputé sa sixième saison à l'OM. Et pour le doyen de l'effectif, c'est une belle surprise. « Forcément, non (il ne s'attendait pas à durer si longtemps au club, ndlr). J’avais un contrat, c’est vrai, mais dans le foot on ne sait jamais ce que cela peut donner. Je suis très heureux et très fier de commencer cette sixième année ici. Ce n’est jamais facile de rester aussi longtemps dans un club, surtout à Marseille. D’où ma fierté. Je suis très content », a-t-il conclu.