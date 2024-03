Bayern : Harry Kane déçu du départ de Thomas Tuchel

La saison du Bayern Munich est compliquée. Relégué à dix points du Bayer Leverkusen en Bundesliga, le club allemand réalise son pire exercice depuis plus d’une décennie. Une situation critique qui a conduit à ce que le départ de Thomas Tuchel à l’issue de la saison soit officialisé il y a quelques semaines. Une nouvelle qui n’a pas ravi tout le monde à l’image d’Harry Kane. D’après Kicker, l’entourage du joueur aurait expliqué que ce dernier était déçu de voir son coach partir.

Pour autant, Harry Kane est bien conscient de comment fonctionner le monde du football et aurait accepté le choix du Bayern Munich. «Thomas m’a fait part de ses idées sur l’endroit où il me voit dans l’équipe, ce dont nous avons besoin et comment je peux améliorer l’équipe. Il a beaucoup investi et cela m’a impressionné» avait notamment expliqué le joueur dans un entretien au cours de la saison.