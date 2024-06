Equipe de France : le nouveau problème qui change les plans de Didier Deschamps

On pensait avant le début de l’Euro 2024 que les incertitudes autour du onze français concernaient surtout la défense et le milieu de terrain. Mais voilà que le premier match gagné face à l’Autriche a tout fait voler en éclats. La fracture du nez de Kylian Mbappé va l’éloigner, au mieux, pour les deux prochaines rencontres, face aux Pays-Bas et à la Pologne. Et cela change forcément tous les plans établis par Didier Deschamps, qui avait mis en place un système particulier pour laisser au nouveau joueur du Real Madrid le maximum de liberté.

Celui qui le remplacera au poste de numéro 9 ne présentera forcément pas le même profil et n’aura probablement pas droit aux mêmes largesses que Mbappé sur l’aspect défensif. Mais qui sera cet homme ? Si l’on se fie aux expériences récentes de Didier Deschamps, c’est Olivier Giroud qui paraissait le mieux placé. Paraissait, car l’attaquant de 37 ans est touché aux adducteurs. Il n’a donc pas été utilisé lors du match organisé pour les remplaçants, et le journal L’Equipe explique qu’il sera de nouveau examiné ce mercredi. Il n’est donc pas sûr d’être en état de démarrer vendredi face aux Pays-Bas.

Un coup dur pour Deschamps, qui semblait prêt à relancer l’insubmersible Giroud à la pointe de l’attaque des Bleus, laissant ainsi Marcus Thuram dans le couloir gauche. La possible indisponibilité de Giroud ne lui laisserait que deux possibilités : le recentrage de Marcus Thuram, là où il évolue en club à l’Inter Milan, ou la titularisation de Randal Kolo Muani, que le sélectionneur envisage plutôt comme une solution sur le côté droit, à l’image de son entrée en jeu contre l’Autriche. On sait également que Kingsley Coman n’est pas encore apte physiquement pour disputer la totalité d’une rencontre. Et le match d’Ousmane Dembélé contre l’Autriche n’a pas vraiment convaincu.

Vous l’aurez compris, si Giroud n’était pas disponible pour démarrer face aux Pays-Bas, Deschamps serait obligé de recomposer entièrement sa ligne offensive. Mais il existe une bonne nouvelle dans ce marasme. Bradley Barcola séduit aux entraînements, et il a même été l’auteur d’un triplé lors du match organisé pour les remplaçants. Ce qui offrirait une nouvelle solution à Deschamps pour le côté gauche, si Thuram venait à occuper l’axe.