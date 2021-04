Super League : la réaction de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Avant que Chelsea annonce publiquement son retrait du projet de la Super League, ce mardi soir les Blues affrontaient Brighton à l’occasion de la 32ème journée de Premier League. Si le score est anecdotique (0-0) c’est évidemment parce que le sujet principal de cette journée cruciale était la Super League.

Après la rencontre, lorsque la presse a demandé à Thomas Tuchel s’il avait été affecté par l’apparition de cette nouvelle compétition controversée, le technicien allemand a semblé touché. «J'ai été affecté et je pense que les joueurs l'ont été aussi. Je veux dire que nous ne parlions de rien d'autre que de la Super League et en même temps nous nous préparions pour un match. C'était la réalité. Personne ne m'a posé de questions sur le match avant, il faut accepter la distraction et nous étions heureux d'être sur le terrain et nous avons essayé de créer néanmoins une atmosphère où nous pourrions gagner le match, nous n'avons pas pu le faire et c'est le moment d'aller de l’avant», a-t-il déclaré à la BBC.

