Super League : Chelsea quitte le projet à son tour

Il ne manquait plus que Chelsea. Dans la nuit de mardi à mercredi, cinq des six clubs engagés dans ce projet de Super League annonçaient, pratiquement instantanément, leur volonté de renoncer à cette nouvelle compétition. Les Blues, qui avaient un match face à Fulham, ont donc attendu un peu plus tard que leurs homologues, mais ont également publié un communiqué officiel annonçant leur départ de ce projet pratiquement mort-né.

« Après avoir rejoint le groupe en fin de semaine, nous avons eu le temps de réfléchir à cette affaire et nous avons décidé que notre participation à ce projet n'était pas dans les intérêts du club, de nos supporters et de la communauté du football », a indiqué le club de la capitale anglaise. Il ne reste plus que les Espagnols et les Italiens ! Officiellement, du moins.