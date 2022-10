JT Foot Mercato : le Ballon d'Or déclenche déjà des polémiques

La suite après cette publicité

Le Real Madrid se moque du trophée de club de l'année

Avec deux joueurs récompensés individuellement et cinq joueurs présents dans le top 30 du classement du Ballon d'Or (6 si on compte Casemiro parti cet été à Manchester United), le Real Madrid a été plutôt bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Une soirée parfaite pour les Merengues. Ou presque. Car à la surprise générale, le club présidé par Florentino Pérez n'a pas reçu le trophée du club de l'année malgré sa 14ème Ligue des Champions. Pire, la Maison Blanche a même terminé troisième derrière le lauréat Manchester City et Liverpool, qu'ils ont pourtant battu en finale. Un scandale pour l'Espagne. Madrid «sous-estimé», écrit par exemple le journal AS. Sur le plateau d'El Chiringuito, la légende madrilène Guti a aussi fait part de son incompréhension : «je ne crois plus en ce type de prix depuis longtemps», a-t-il lâché. Chez les joueurs, à l'image de Toni Kroos, cette 3e place fait beaucoup parler. L'Allemand a usé de l'ironie via son compte Twitter en écrivant «troisième meilleure équipe en 2021/22, content, le Real Madrid ?». Questionné aussi sur le sujet, le président Florentino Pérez s'est montré beau joueur : «Nous les félicitons, ils ont un super président, un super entraîneur et de bons joueurs. C'est un grand club».

Le coup de gueule de Courtois

L'autre grand scandale qui fait parler en Espagne, c'est la 7ème place de Thibaut Courtois qui a poussé un coup de gueule. Si Karim Benzema a pu glaner le trophée individuel le plus prestigieux, il le doit aussi en grande partie à son gardien belge qui a été décisif tout au long de la saison. Auréolé du trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de l'année, le Belge n'a pourtant terminé qu'à la 7ème place du classement général. Pour le principal intéressé, voir un gardien remporter le trophée du Ballon d'Or relève de l'impossible. «Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or. Vous gagnez la Liga et vous gagnez la Ligue des champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts… et vous ne finissez que 7e. Au moins, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien». Pour Iker Casillas, ce classement est également absurde. « Je suis content pour Thibaut Courtois. Il est de loin le meilleur gardien au monde. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il ne soit pas sur le podium du Ballon d'Or. Je ne comprends toujours pas sur quoi se basent ceux qui votent pour ce trophée », a-t-il écrit sur son compte Twitter. La réforme du Ballon d'Or ne satisfait visiblement pas encore tout le monde.

Bosz bientôt en Premier League ?

Limogé de l'Olympique Lyonnais après des résultats très mitigés, Peter Bosz pourrait déjà reprendre du service. Le technicien néerlandais de 58 ans est suivi par Stuttgart, mais pas que puisqu'il aurait tapé dans l'œil de Wolverhampton. Selon les informations de The Telegraph, la formation anglaise aurait décidé de le placer dans sa short-list. A la recherche du remplaçant de Bruno Lage, les Wolves l'ont même déjà rencontré. Et il aurait fait forte impression d'après le média anglais. Le coach de Queens Park Rangers Michael Beale et Rob Edwards qui est libre après une expérience à Watford sont les autres principaux candidats alors que la piste Nuno Espirito Santo se refroidit pour Wolverhampton.