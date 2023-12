La LFP réagit au décès du membre de la Brigade Loire, poignardé avant Nice

Le procureur de la République de Nantes l’avait annoncé dans la nuit de samedi à dimanche : le supporter du FC Nantes, poignardé avant la victoire de son club contre Nice (1-0) pour la 14e journée de Ligue 1, a succombé à ses blessures à 0h25. Une nouvelle terrible pour la Brigade Loire, dont l’homme de 31 ans faisait d’ailleurs partie. La Ligue de Football Professionnel a d’ailleurs présenté ses condoléances à l’entourage de la victime via un communiqué sur son site officiel.

«Suite au décès d’un supporter du FC Nantes à proximité de la Beaujoire et en attendant de connaitre les suites de l’enquête judiciaire ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Nantes conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la Sûreté départementale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique, la LFP tient à faire part de ses plus sincères condoléances à la famille de la victime, à ses proches, et au club du FC Nantes.».