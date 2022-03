L2 : Bastia remporte le derby corse, Auxerre devance Sochaux

À l'occasion de la 28ème journée de Ligue 2, Ajaccio recevait le SC Bastia pour le derby de Corse. Toujours en course pour être promu en Ligue 1, les hommes de Pantaloni ont réalisé une très mauvaise opération à domicile. Après un but de Roncaglia avant la pause (1-0, 42e), Ajaccio s'est incliné et reste donc à la quatrième place, avant d'aller à Quevilly lors de la prochaine journée. Bastia, dans le ventre mou du tableau, grimpe à la douzième place avant de recevoir Dunkerque.

Dans le même temps, Auxerre et Sochaux suivaient de près ce derby et comptaient bien sur ce mauvais résultat des Blanc et Rouge. Devant son public, l'AJA a rapidement pris les devants grâce à deux buts de Sakhi et Autret (2-0, 5e et 18e). Kitala réduisait le score avant la pause (2-1, 36e), mais Charbonier creusait l'écart (3-1, 56e). La réduction du score de Mauricio (3-2, 77e) restait anecdotique et Auxerre sortait vainqueur de ce choc, lui permettant de grimper au troisième rang, avant un déplacement à Nîmes. À quatre points d'Ajaccio et Auxerre, Sochaux devra se ressaisir à Niort.