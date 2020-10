Les compositions de France U21 - Slovaquie U21 sont tombées

Les éliminatoires de l'Euro U21 se poursuivent et la France affrontent la Slovaquie ce soir à Strasbourg. Pour cette rencontre, les Bleus se disposent en 4-4-2 avec Albant Lafont dans les cages. En défense, on retrouve Colin Dagba, Wesley Fofana, Jules Koundé et Yvann Maçon. Au milieu du terrain, Boubakary Soumaré et Mattéo Guendouzi composent le double pivot. Les couloirs sont occupés par Moussa Diaby et Jonathan Ikoné alors que Randal Kolo Muani est associé à Amine Gouiri en attaque.

De son côté, la Slovaquie s'articule dans un 4-3-3 avec Sipos comme dernier rempart derrière Fabis, Sulek, Mesik et Sluka. Aligné en sentinelle Pokorny est épaulé par Herc et Gono. Enfin, Suslov, Tupta et Duris composent la ligne d'attaque.

Les compositions :

France U21 : Lafont - Dagba, Fofana, Koundé, Maçon - Diaby, Soumaré, Guendouzi, Ikoné - Kolo Muani, Gouiri

Slovaquie U21 : Sipos - Fabis, Sulek, Mesik, Sluka - Herc, Pokorny, Gono - Suslov, Tupta, Duris