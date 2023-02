Real Madrid : le cas Aurélien Tchouameni commence à poser problème

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain du futur. L’été dernier, le Real Madrid n’a pas hésité à miser 80 millions d’euros (hors bonus) pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouameni. Auteur de bonnes prestations sous le maillot de l’AS Monaco et de l’Équipe de France, l’ancien joueur de Bordeaux avait tapé dans l’oeil de Liverpool et du PSG, où Kylian Mbappé a mouillé le maillot pour le convaincre de le rejoindre. Mais tous ses arguments n’ont pas fait le poids face à son rêve de porter la tunique blanche des Merengues.

Malgré le prix et le poids de son transfert, mais aussi les attentes placées en lui suite au départ de Casemiro à Manchester United, le Français a rapidement donné satisfaction. La presse ibérique a même avoué qu’avec lui, Madrid avait réalisé un sacré coup et trouvé son patron dans l’entrejeu pour plusieurs années. Titulaire en puissance, Tchouameni (23 apparitions, 19 titularisations et 2 assists cette saison) a apporté son impact, sa puissance ou encore son jeu de passe et sa capacité à se projeter.

Moins influent sur le terrain

Des qualités qu’il a aussi mises au service de son pays lors du Mondial au Qatar. Propulsé sur le devant de la scène après les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, il a tenu la baraque dans l’entrejeu avec Adrien Rabiot. Mais depuis son retour en club, Tchouameni, qui a manqué l’un des tirs au but face au Dibu Martinez, inquiète les Merengues. Après trois apparitions, l’international français s’est blessé. Il a été touché au muscle soléaire gauche (situé à l’arrière de la jambe). Le Real Madrid avait annoncé trois semaines à un mois d’absence pour le Tricolore, forfait pour la Supercoupe d’Espagne.

Revenu sur les terrains le 2 février à l’occasion du match contre Valence (entré en jeu 25 minutes), il a enchaîné avec une titularisation le 5 février face à Majorque (69 minutes jouées). Mais son apport a été jugé insuffisant par la presse ibérique qui l’égratigne à présent. Relevo écrit à son sujet : «le problème, c’est que le joueur qui est allé à la Coupe du monde n’est pas le même qui est revenu. Ni sur, ni en dehors du terrain. Le principal souci est sportif, car avant la blessure qu’il a subie avant la Supercoupe d’Espagne, il n’était pas à son niveau (notamment lors du naufrage face à Villarreal). C’est un footballeur qui s’appuie beaucoup sur sa puissance physique et en ce moment il n’est pas au mieux de sa forme. Il doit serrer les dents…»

Son attitude en dehors pose question

Mais ce n’est pas le seul problème d’après le média ibérique. «L’autre préoccupation chez lui est extrasportive. La plupart des vétérans du groupe lui ont déjà accordé une certaine attention et même les employés de Valdebebas ont été surpris par l’attitude qu’il a eue depuis son retour de la Coupe du Monde. Sa belle performance au Qatar, où il était vice-champion, lui a fait perdre ce profil bas avec lequel il a atterri au Real Madrid. En ce sens, l’épisode qui a le plus dérangé a été son escapade pour regarder un match de NBA à Paris alors que Madrid jouait les quarts de finale de la Coupe du Roi à La Cerámica (19 janvier).»

Le Français avait d’ailleurs présenté ses excuses. Mais cette escapade n’a pas été appréciée à Madrid, qui estime que ce n’était pas professionnel de se rendre à des évènements alors qu’il devait se reposer et se retaper physiquement. Il s’est trompé, avait d’ailleurs avoué Carlo Ancelotti, qui n’a pas voulu l’accabler. Mais au Real Madrid, on s’intéresse de près à son cas. Le club veut qu’il redevienne le joueur qui a fait l’unanimité à son arrivée et qu’il soit une pièce essentielle de l’équipe. Un premier rappel à l’ordre pour Aurélien Tchouameni, qui reçoit des critiques après avoir été encensé à son arrivée.