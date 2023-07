L’AC Milan s’offre le joyau argentin Luka Romero

L’AC Milan a officialisé l’arrivée de l’attaquant argentin Luka Romero (18 ans) en provenance de la Lazio Rome. Libre de tout contrat après ses deux années passées dans le club de la capitale, l’international de l’Albiceleste U20 (8 sélections), présent lors de la Coupe du monde de sa catégorie à domicile, s’engage avec la formation lombarde pour les quatre prochaines saisons.

«Né à Victoria de Durango (Mexique) le 18 novembre 2004, Luka a commencé sa carrière dans le système de formation du RCD Mallorca et a fait ses débuts professionnels avec le club en juin 2020, avant de faire neuf apparitions et de marquer un but avec l’équipe première. Il a ensuite rejoint la Lazio en Italie en 2021, où il a fait 21 apparitions et marqué un but. Luka Romero portera le numéro 18.», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué des Rossoneri.

