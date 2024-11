PSG : Presnel Kimpembe sort du silence après son calvaire… et annonce son grand retour

Il faudrait presque dépoussiérer les archives du PSG pour retrouver trace d’un match de Presnel Kimpembe. Écarté des terrains depuis février 2023 et sa rupture du tendon d’Achille droit, le champion du monde 2018 n’avait évidemment pas fait de cette blessure une fête, mais il ne l’imaginait certainement pas non plus aussi amère. Entre rechutes et opérations chirurgicales, Presko’ a dû se mettre en quatre pour ne pas sombrer psychologiquement. Mais ça y est, après avoir dû franchir 1000 obstacles pendant sa convalescence, le défenseur de 29 ans se dit de retour.

«Je me sens très bien, j’ai de bonnes sensations, j’ai repris l’entraînement collectif mais ça été une longue année. Si j’ai pensé à arrêter le foot ? Mais non, jamais», a-t-il assuré dans un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche. Mais le calvaire, il confirme l’avoir vécu : «J’ai eu une rupture du tendon d’Achille, c’est la pire blessure, pire que les croisés. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que je vais revenir. Jamais de ma vie j’aurais pu penser faire 1 an et demi, voire 2 ans sans jouer, et être aussi patient, en attendant tous les jours à l’entraînement sans savoir quand j’allais revenir », a-t-il avoué, précisant qu’il avait gardé le contact quotidien à l’effectif pour garder une routine de joueur professionnel.

Il se voit rejouer à Paris

Évidemment, après presque deux ans d’absence, les doutes sont permis sur sa capacité de retrouver son meilleur niveau et de se faire une place dans le groupe de Luis Enrique, où Pacho a pu prendre de l’épaisseur ces dernières semaines. Pour rappel, Christophe Galtier était encore l’entraîneur parisien lors du dernier match de Kimpembe, face à l’OM, le 26 février 2023, ce qui rebat donc totalement les cartes aux yeux de l’Asturien aujourd’hui. Mais Kimpembe n’a pas peur, lui qui reste lié au PSG jusqu’en 2026 désormais.

«Dans toutes les grandes équipes, il y a de la concurrence, je l’ai connue quand je suis arrivé, je la connais encore aujourd’hui, et demain aussi. Ce n’est pas un problème, j’ai commencé avec les plus grands : Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Camara, Abdou Diallo… Je connais la concurrence. Une histoire d’amour avec Paris ? Bien sûr, et c’est réciproque. Quand on est originaire de Paris, qu’on y grandit et qu’on fait la formation pour être pro… Il n’y en a pas beaucoup (…) Quand ce sera l’heure, vous allez découvrir un nouveau Presnel, toujours prêt à défendre les couleurs du club, à 100%, avec la même dalle et la même hargne.» Les supporters parisiens ne demandent qu’à voir.