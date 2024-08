PSG : Presnel Kimpembe s’est à nouveau blessé

Voilà un énorme coup dur pour Presnel Kimpembe. Absent des terrains depuis le mois de février 2023 en raison d’une blessure au tendon d’Achille lors du Clasico contre l’OM, le défenseur central de 28 ans n’en finit plus avec sa convalescence. De nouveau opéré début décembre pour une «correction chirurgicale» selon un communiqué médical du PSG, il avait déjà subi un premier coup d’arrêt, qui a retardé son retour à la compétition. Mais depuis, il n’avait pu faire son retour à la compétition lors de la saison dernière.

La suite après cette publicité

En fin de saison dernière, il avait repris partiellement le chemin de l’entraînement, des «exercices individuels avec ballon sur le terrain», d’après le PSG. Pendant que ses coéquipiers étaient avec leurs sélections ou en vacances, le Champion du monde français s’entraînait pour être prêt lors de la reprise collective, le 15 juillet dernier. Mais un an et demi après sa blessure, et alors que les nouvelles étaient rassurantes, Presnel Kimpembe a rechuté.

À lire

Benfica : Renato Sanches a passé sa visite médicale avec succès

Presnel Kimpembe forfait pour Le Havre-PSG

Selon les informations de RMC Sport, le défenseur du Paris Saint-Germain s’est de nouveau blessé. Si la partie du corps touchée n’aurait pas filtré, certaines sources évoqueraient la zone du tendon d’Achille, toujours selon le média français. Il ne participera plus aux séances collectives et sera d’ores et déjà forfait pour les amicaux contre Sturm Graz et Leipzig, les 7 et 10 août, ainsi que pour la reprise de la Ligue 1, le 16 août, au Havre.

La suite après cette publicité

De son côté, le club se veut rassurant et assure que cette nouvelle blessure n’a rien de bien inquiétant et ne nécessitera pas d’intervention chirurgicale. Une nouvelle tuile pour l’international français, qui espérait faire son grand retour sur les terrains lors de cette pré-saison. Il faudra donc attendre pour celui qui «espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible», comme il l’avait annoncé lors de sa prolongation jusqu’en 2026. Pour rappel et selon nos informations, la direction parisienne ne considère plus Kimpembe comme intransférable.