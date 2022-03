FA Cup : Everton domine difficilement Boreham

À une inquiétante 17eme place en Premier League, le Everton de Frank Lampard cherchait à se rassurer lors du 5e tour de FA Cup face à la modeste équipe de Boreham Wood, club amateur de D5 anglaise. Les coéquipiers de Richarlisson ont finalement réussi à faire le job, mais ont eu beaucoup de mal à trouver la faille.

Après plus d'une heure sans se créer d'occasion, les Toffees finissaient par trouver la faille grâce au Vénézuélien Rondon. Très souvent utilisé comme remplaçant cette saison, l'attaquant de 32 ans inscrivait un second but en fin de match et scellait donc la victoire des siens. Everton affrontera Crystal Palace au prochain tour.