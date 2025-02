Le Stade de Reims va s’offrir Mory Gbane

Alors que Marshall Munetsi est sur le point de s’engager avec Wolverhampton pour plus de 20 millions d’euros, le Stade de Reims va recruter, selon nos informations, Mory Gbane, jusqu’alors sous les couleurs de Gil Vicente. Convoité par Lens, Toulouse ou encore La Gantoise lors de ce mercato hivernal, le milieu de terrain de 24 ans va finalement rejoindre l’écurie rémoise.

Un très joli coup pour le club champenois, qui va débourser 6 millions d’euros pour s’offrir l’Ivoirien. Milieu de terrain de formation dont le poste de prédilection est celui de sentinelle, ce droitier est assez grand et dispose de grandes jambes pratiques pour récupérer le ballon, domaine où il excelle en première division portugaise. Puissant, tranchant et vif, Gbane est capable de mettre de l’impact, ce qui est important dans le football moderne et en particulier en Ligue 1. Avec l’actuel 13e de Ligue 1, qui vient de se séparer de Luka Elsner, Gbane va signer un contrat jusqu’en juin 2030.