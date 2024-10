OL : mise à pied pour deux joueurs !

Comme le dit l’adage, abondance de bien ne nuit pas. Ce n’est sans doute pas tout à fait vrai pour l’OL qui bénéficie d’un effectif pléthorique cette saison. Plusieurs joueurs d’expérience du vestiaire en font les frais et pas des moindres (Anthony Lopes en est l’incarnation la plus emblématique). Dans les colonnes d’Olympique et Lyonnais, on apprend ce mercredi que deux joueurs ont été mis à pied par le club rhodanien.

La suite après cette publicité

Le média dédié à l’OL annonce qu’une procédure disciplinaire a été lancée contre les milieux de terrain Florent Sanchez (21 ans - fin de contrat juin 2025) et Chaïm El Djebali (20 ans - fin de contrat juin 2027). Si la raison de cette sanction n’a pas fuité, cela "devrait mettre à la fin de leur aventure entre Rhône et Saône", peut-on lire. Pour rappel, les deux milieux de terrain formés à l’OL n’ont joué qu’un seul match en pro avec leur club formateur depuis le début de leur carrière…