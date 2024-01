Manchester City : Pep Guardiola veut voler une pépite au FC Barcelone

Ces derniers jours, la Catalogne est sous le charme de Pau Cubarsí. Du haut de ses 16 ans, le défenseur catalan a même disputé la quasi-intégralité de la rencontre face au Betis le week-end dernier, rendant une copie plus que satisfaisante. Défenseur assez brillant et surtout très à l’aise avec le ballon, école Barça oblige, il fait partie des jeunes joueurs sur lesquels l’écurie catalane porte beaucoup d’espoirs, presque au même niveau qu’un Lamine Yamal par exemple.

Seulement, on le sait, le FC Barcelone est aujourd’hui loin d’être intouchable. Déjà, parce que le champion d’Espagne est dans une situation financière très compliquée, mais aussi parce qu’ailleurs, les gros clubs se sont aussi mis à proposer des salaires monstrueux aux jeunes prometteurs. C’est le cas en Angleterre notamment, où les cadors ont l’habitude d’aller se servir un peu partout en Europe, et en Espagne notamment, depuis très longtemps.

Guardiola est sous le charme

Comme l’indique le quotidien AS, Pep Guardiola suit de très près la progression du jeune joueur. Et le FC Barcelone en est conscient, ce qui explique que le joueur a été prolongé deux fois pratiquement coup sur coup ces derniers temps. Joan Laporta et la direction blaugrana veulent à tout prix éviter de nouveaux cas Piqué ou Fabregas, partis à Manchester United et Arsenal très tôt, et veut tout faire pour retenir sa pépite face à l’intérêt plus que prononcé de l’ancien coach barcelonais.

Il faut dire que si le Barça a réussi à sortir quelques pépites comme Gavi, Alejandro Baldé ou Lamine Yamal ces dernières saisons, ça a toujours été un peu plus compliqué en défense centrale, où le vivier catalan est toujours moins intéressant qu’au milieu ou dans le secteur offensif. D’où l’enflammade sur Cubarsí. Le journal AS indique par ailleurs que la Fédération Espagnole se frotte aussi les mains en pensant à l’avenir de la sélection. Pep Guardiola a bon goût on dirait…