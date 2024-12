PSG - Nantes : Patrik Carlgren heureux de son premier match

Auteur d’un très bon match, ce soir sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Patrik Carlgren, le portier remplaçant nantais aligné dès l’entame du match aujourd’hui, est revenu au micro de DAZN sur la belle opération des Canaries et sur sa performance.

«On est très content avec ce point, on a joué une très bonne équipe. On a eu de la pression dans notre camp, mais on a réussi à tenir en équipe et je pense qu’on mérite ce point. Moin premier match ? C’est du football, peu importe le pays. En suède ou ici, c’est du football, j’adore jouer et je prends du plaisir», a-t-il commenté. Un match qui lui a probablement fait marquer des points pour les prochaines compositions de son coach.