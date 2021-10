La L1 raffole de Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu (22 ans) a la cote sur le marché français. L'été dernier, la presse turque envoyait le milieu offensif de Galatasaray du côté de l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, on apprend que deux autres pensionnaires de Ligue 1 apprécient le profil de l'international turc (6 sélections, 1 but).

La suite après cette publicité

Fotomaç assure en effet que l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes sont intéressés par le jeune homme, sous contrat avec les Stambouliotes jusqu'en juin 2024 et estimé à 10 M€ par sa direction. Depuis le début de la saison, il affiche un bilan de 4 buts et 3 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues.