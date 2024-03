Clermont : ça a chauffé entre Caufriez et Gastien

Dans une course au maintien qui s’annonce de plus en plus compliquée, des tensions en interne s’ajoute aux difficultés sur le terrain. Comme le rapporte le journal L’Équipe ce matin, l’entraînement de mercredi s’est crispé par un échange houleux entre Maximiliano Caufriez et son entraîneur Pascal Gastien. Après deux trois remarques du technicien auvergnat, le défenseur belge lui a reproché sa responsabilité dans le bilan actuel du club. Maximiliano Caufriez n’a pas fini l’entraînement.

Les dirigeants du Clermont Foot essayent de faire venir Sébastien Bichar, l’entraîneur adjoint du Red Star. Mais le club francilien ne veut pour le moment pas le libérer. On peut dire que Clermont n’a pas préparé de la meilleure des façons son match de demain contre un OM, de nouveau en forme.

