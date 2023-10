Conflit israélo-palestinien : des internationaux marocains censurés par Instagram ?

Alors que le football français est rythmée ces dernières heures par une polémique impliquant le latéral algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal, dans la tourmente après avoir republié une vidéo polémique contre Israël, dans laquelle un prédicateur palestinien invoque Dieu d’envoyer "un jour noir sur les juifs" et "d’accompagner la main" des habitants de Gaza "s’ils jettent la pierre", plusieurs internationaux de la sélection marocaine, dont l’attaquant du Galatasaray, Hakim Ziyech, ont indirectement accusé le réseau social Instagram de passer sous silence les messages de soutien à la Palestine publiés en story.

«Les joueurs de l’équipe nationale du Maroc, Aboukhlal, Ziyech, Mazraoui et Sabiri ont tous posté des story en faveur de la Palestine mais vous ne pouvez voir les story que si vous allez sur leur profil, ils essaient de nous faire taire, c’est nous contre le MONDE !», est-il écrit en anglais sur la story repostée par l’ancien joueur de Chelsea. Pour rappel, Hakim Ziyech avait, un peu plus tôt dans la journée, publié un message de soutien et d’hommage aux victimes palestiniennes dans les ripostes d’Israël : «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre», a écrit le joueur de 30 ans avec une citation de Malcolm X.