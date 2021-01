Fulham furieux contre la Premier League !

Le club de Fulham n’a pas apprécié la décision de la Premier League de reprogrammer son match face à Tottenham ce mercredi à seulement 2 jours d’un choc important face à Chelsea. Une décision qui pénalise fortement l’actuel 18ème du championnat.

Initialement prévue fin décembre, la rencontre entre Fulham et Tottenham avait été reportée après plusieurs cas positifs à la COVID-19 du côté des Lilywhites. Le match devait donc être reprogrammé. Et Tottenham a connu un autre report. Ce mercredi, les Spurs devaient affronter Aston Villa, mais 10 joueurs de l'équipe première des Villans ont été testés positifs également. La Premier League a donc décidé de remplacer Aston Villa par Fulham dans la rencontre de mercredi. Une décision de dernière minute qui change radicalement le calendrier des matchs pour l'équipe de Scott Parker et qui a contraint la rencontre face à Chelsea à être elle aussi reporté d’un jour. D'abord programmée vendredi soir, elle se jouera le samedi. Une situation qui a particulièrement agacé Fulham selon le Daily Mail.