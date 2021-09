Tammy Abraham met déjà le vestiaire de la Roma sous tension

La suite après cette publicité

L'effet Mourinho se fait immédiatement sentir à la Roma. En quelques semaines de présence, le Special One a remis en route une équipe qui tournait en rond la saison dernière. Vainqueur autoritaire tout en étant séduisant de ses deux premiers matches de Serie A, le club de la capitale italienne retrouve des couleurs. Il n'a eu aucun mal non plus à passer l'étape des barrages de la Conference League. L'entraîneur portugais a mis de l'ordre dans la tête de la Louve, bien aidé par un mercato très ambitieux également.

Symbole de ce marché des transferts onéreux, Tammy Abraham. Recrue la plus chère de l'été (40 M€, sans compter les bonus), l'attaquant justifie déjà la somme colossale dépensée. Buteur contre Salernitana lors de la 2e journée de championnat, il a également offert deux passes décisives face à la Fiorentina une semaine avant. L'Anglais s'est intégré en quelques instants seulement car au-delà des statistiques, il apporte des solutions variées devant, en décrochant, jouant en pivot, orientant le jeu. Il permet à son équipe de remonter le bloc, en plus d'être décisif. Une relation sur le plan sportif qui démarre parfaitement.

La différence salariale entre Abraham et ses partenaires ne passe pas

Mais d'un point de vue financier, c'est autre chose. Renfort star, Abraham est aussi devenu le joueur le mieux payé de la Roma, et de loin. Visiblement, ses partenaires ont eu vite fait d'apprendre que l'ancien joueur de Chelsea touchait 4,5 M€ par an, en plus de bonus pouvant grimper jusqu'à 1,5 M€. Des émoluments énormes comme précise la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour puisque dans l'histoire du club, seuls Edin Dzeko et Daniele De Rossi ont frôlé les 6 millions d'euros. Même la légende Francesco Totti n'a jamais eu un salaire aussi élevé.

C'est ainsi que les autres joueurs du vestiaire et leurs agents ont commencé à taper à la porte de la direction pour réclamer des augmentations. Il faut dire qu'il y a désormais une grande différence avec le nouveau venu. La Gazzetta évoque par exemple les cas de Lorenzo Pellegrini, le capitaine avec ses 2,5 M€ annuels, Nicolo Zaniolo qui touche 2,4 M€ ou encore Gianluca Manicini et ses 2,2 M€. Bryan Cristante empoche lui 1,8 M€, alors que Jordan Veretout émarge à 2,7 M€ par an. Si Tiago Pinto a déjà affirmé que «Pellegrini va renouveler son contrat (il se termine en 2022)», le directeur général est prévenu. Il va devoir sortir le carnet de chèques s'il veut vite éteindre ce début d'incendie...