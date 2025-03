Thierry Henry, invité d’honneur au Panama après une célébration mémorable

Jeudi 20 mars, lors de la demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, Cecilio Waterman a offert au Panama une victoire historique contre les États-Unis. En liesse, il a sauté dans les bras de Thierry Henry, présent en bord de terrain pour ESPN, lui lançant : « Tu es mon idole ! ». Ému, l’ancien attaquant français lui a promis un maillot d’Arsenal en échange de celui du buteur panaméen.

Cette scène virale a touché le maire de Panama City, qui a invité Henry à visiter la ville, saluant « une réaction sincère et humble » et il promet à l’ancien champion du monde un accueil «royal» en cas de venue. Henry, lui, a confié avoir vécu l’une des célébrations les plus marquantes de sa carrière de consultant.