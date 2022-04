Europa League : Jesper Lindstrøm la pépite danoise qui se dresse sur la route du FC Barcelone

Faisant partie de la dernière vague estivale de talents venus du championnat danois, le jeune milieu offensif Jesper Lindstrøm étale tout son talent en Bundesliga cette saison. Le joueur de 22 ans qui a coûté 7 millions d'euros à l'Eintracht Francfort pour venir de Brøndby avait pourtant eu du mal à justifier le coût de son transfert et les débuts n'ont pas été évidents. D'ailleurs dans une interview pour Bild peu après son arrivée, il était déjà conscient de ses axes de progressions sur le plan physique : «regardez mon corps, je ne suis pas le plus fort. Mais je suis quelqu'un qui court beaucoup et je suis rapide. C'est pourquoi j'essaie de récupérer le ballon avant que l'adversaire ne me dépasse. Donc je n'ai pas de problèmes avec le pressing, mais je dois m'améliorer dans les duels.» Devant se mettre au niveau de l'intensité physique de la Bundesliga, le natif de Taastrup a eu besoin de temps et le début de saison compliqué des Aigles (15es après 10 journées) ne l'ont pas aidé dans son adaptation.

D'ailleurs après un match contre le Hertha Berlin perdu 2-1 le 16 octobre dernier, le directeur sportif Markus Krösche mettait déjà les jeunes recrues (Jesper Lindstrøm, Jens Petter Hauge, Sam Lammers) du club face à leurs responsabilités : «les garçons ont tous un grand potentiel, mais cela seul ne suffit pas à long terme. Il faut aussi continuer à le mettre sur le terrain. Le processus de développement doit aller plus vite. » Pour Jesper Lindstrøm cela a pris un petit mois supplémentaire, mais cela a valu le coup. Lors d'une victoire 2-0 contre Fribourg, il a enfin trouvé le chemin des filets le 21 novembre. Se montrant décisif et lançant véritablement son aventure allemande, il a rassuré son coach Oliver Glasner : «nous savons que ce n'est pas toujours un chemin raide vers le sommet. Mais Jesper a montré à l'entraînement et à travers ses apparitions en Europa League qu'il comprend maintenant un peu mieux comment nous voulons le mettre dans des situations.» Une leçon bien apprise par le principal intéressé qui s'est frayé un chemin dans le 3-4-2-1 d'Oliver Glasner aux côtés de Daichi Kamada et derrière Rafael Borré.

Enfin adapté

Enchaînant avec 3 buts et 2 offrandes lors du mois de décembre, il a participé au redressement de son équipe désormais neuvième de Bundesliga, mais à 5 petites longueurs des places européennes. Disposant d'un bilan total de 5 buts et 8 offrandes en 34 matches toutes compétitions confondues, il réalise une première saison solide malgré des débuts compliqués et il a participé à la belle épopée de Francfort en Ligue Europa. Décisif avec sa passe pour Daichi Kamada en huitième de finale contre le Betis lors de la victoire du match aller (2-1/1-1), il a réalisé une prestation intéressante contre le FC Barcelone à domicile (1-1). Avant le match retour, le Danois se présente déjà comme l'un des principaux dangers de Francfort pour la formation catalane (rencontre à suivre ce jeudi à 21h sur notre live commenté). Désormais une des principales menaces du club allemand, Jesper Lindstrøm est un maillon essentiel du dispositif d'Oliver Glasner.

Ce dernier en est parfaitement satisfait : il a eu des débuts difficiles, car il a dû apprendre à connaître l'intensité de la Bundesliga, mais il a fait un très grand pas et c'est un joueur à fort potentiel et il va dans la bonne direction maintenant. Le directeur sportif Markus Krösche a été même surpris d'une réaction aussi rapide de l'international danois (8 capes) : «habituellement, une saison passe en s'adaptant à l'intensité et aux exigences physiques de la Bundesliga, mais il l'a fait très vite et c'est bien. C'est sa qualité.» Confiant avant d'affronter le FC Barcelone, Jesper Lindstrøm entend d'ailleurs continuer à jouer avec insouciance comme il l'a expliqué sur le site de l'UEFA : «nous pouvons probablement faire bon usage de l'espace supplémentaire que nous obtenons lorsque nous rencontrons les plus grandes équipes, lorsque nous pouvons utiliser notre vitesse et c'est bon pour moi, cela.» Les Catalans sont prévenus du danger que représente la dynamite danoise Jesper Lindstrøm.