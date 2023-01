Lens - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Premier match de l’année 2023 pour le PSG, leader du championnat, qui se déplace à Lens, son dauphin, à l’occasion de la 17e journée (un choc à suivre à partir de 20h45 sur Foot Mercato). Accrochés par Strasbourg lors de la reprise, les Parisiens s’en sont sorti dans les derniers instants, grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Côté artésien, la reprise a été l’occasion du match nul, sans but, à Nice.

Ce soir, Franck Haise s’appuie sur un 3-4-1-2. Trois changements par rapport à la précédente journée : Jean Onana, Machado et Saïd sortent du onze. Retour d’Haïdara. Loïs Openda entre lui aussi dans le onze, où il occupera la pointe, entouré par Claude-Maurice, autre nouveauté, et Sotoca. En face, Christophe Galtier est privé de Léo Messi, toujours en phase de célébration, et de Neymar, suspendu après sa simulation, synonyme d’expulsion, lors du dernier match. Le PSG s’avance en 4-3-3, avec Ekitike et Soler pour accompagner Mbappé devant.

À lire

Lens - PSG : Kylian Mbappé ovationné par le stade Bollaert-Delelis

Les compositions d’équipes :

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Fofana, Abdul Samed, Haïdara - Claude-Maurice - Openda, Sotoca

PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mukiele - Ruiz, Verratti, Danilo - Ekitike, Soler, Mbappé

La suite après cette publicité

Pour cette reprise de la Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.