Équipe de France : Kylian Mbappé n’est plus le même !

Kylian Mbappé a vécu un été mouvementé. Entre son Euro raté, son confit toujours larvé avec le Paris Saint-Germain, ses débuts mitigés au Real Madrid, les critiques de la presse et ses supposés soucis en interne chez les Bleus, le Bondynois n’a toujours pas connu la tranquillité. Présent en conférence de presse ce jeudi, avant d’affronter l’Italie demain au Parc des Princes, le nouveau Merengue était logiquement attendu. Mais très vite, on a senti que le capitaine des Bleus n’était pas là pour amuser la galerie. Le visage souvent fermé, il est passé assez vite sur les débats à son sujet comme ses premiers pas à Madrid.

« Très content d’être à Madrid, ça se passe très bien. On a déjà gagné un trophée, ça va de mieux en mieux sur la performance. Tout va bien là-bas, je viens toujours avec la même énergie en équipe de France ». Idem sur un possible recentrage durable dans l’axe, aussi bien en club qu’en sélection. « La position, je peux jouer aux trois postes devant. Ça nécessite parfois de l’adaptation, j’ai déjà joué aux trois places, je joue où le coach me dit de jouer. Je me sens bien. Physiquement, mentalement je me sens bien. Plus je vais jouer des matches, mieux ce sera. » Enfin, il a été encore plus bref sur son Euro raté. « C’est derrière moi. Je n’ai pas trop cherché à l’analyser. C’est raté, on était triste, mais j’ai vite enlevé ça de mon esprit. »

Mbappé, il a changé

Pas épargné par les polémiques et les reproches, Mbappé a-t-il fini par être lassé par toutes ces remises en question ? Il semble en tout cas avoir adopté un nouvel état d’esprit. Il fait son job et c’est tout. Tout le reste, il s’en moque. Quand un journaliste lui a demandé si les joueurs de l’équipe de France avaient eu des discussions concernant leur style de jeu peu emballant, le numéro 10 tricolore a clairement fait savoir qu’il n’en a rien à faire de ce que les gens pensent. « Je ne sais pas ce que pensent les gars. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne constate plus. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis. On essaie de donner la meilleure version possible pour l’équipe de France. Dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde. Le plus important, c’est de savoir ce qu’on fait de bien ou pas, et qu’on ne vive pas dans une planète à part. Le reste, on peut laisser les discussions parce qu’il y en aura toujours. »

S’il a assuré avoir retrouvé son envie de gagner et la détestation de la défaite, Mbappé a encore une fois paru très détaché quand il a été interrogé sur la Ligue des Nations. « Pour nous, il n’y a rien de plus important que l’équipe de France. Maintenant, on l’a déjà gagnée et ça n’a pas provoqué un engouement extraordinaire. Et quand on l’a perdu, c’était la fin du monde. C’est un match, il faut gagner. À la fin du match (la finale de 2021 remportée face à l’Espagne, ndlr), je n’ai pas senti qu’on l’avait gagné. En France, je n’ai rien senti. Avant le Mondial 2022, on a perdu et on a failli descendre (en Ligue B), on s’est fait incendier, limite c’était une honte, j’avais l’impression d’être dans une bulle à part. » Kylian Mbappé a-t-il enfilé une armure de robot insensible aux émotions extérieures ? Le football, il a changé. Et Mbappé aussi visiblement.