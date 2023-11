EdF : grosse inquiétude autour d’Eduardo Camavinga

Les joueurs se rassemblent et retrouvent leur sélection en cette période de trêve internationale. Au menu, deux rencontres pour l’équipe de France pour la fin des qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne : Gibraltar (18/11) et la Grèce (21/11). L’occasion pour certains joueurs de grappiller du temps de jeu et de gagner des points. Ce sera peut-être pas le cas d’Eduardo Camavinga.

En effet, lors d’une séance d’entraînement anodine, L’Équipe révèle une vidéo dans laquelle le milieu de terrain du Real Madrid semble être touché après un contact avec Ousmane Dembélé. L’ancien Rennais, au sol, à l’air d’avoir mal, alors que les joueurs se regroupent autour de lui. Des images que l’on ne souhaite pas voir. Espérons rien de grave pour la pépite madrilène. Plus d’informations à venir.