PSG : Neymar ne veut pas renoncer à son salaire

Malgré son retour lors de la tournée en Asie, Neymar n’est plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France en titre par le biais de Luis Campos et Luis Enrique a annoncé à sa star brésilienne qu’il n’entrait pas dans les plans pour la saison à venir. Par conséquent et au même titre qu’une poignée de ses partenaires, à l’instar de Marco Verratti, l’attaquant parisien est convié à trouver une porte de sortie.

La suite après cette publicité

Toutefois, la situation du joueur de 31 s’annonce être un casse-tête pour le club de la capitale. D’une part, L’Equipe informe ce jeudi que Neymar n’a pas l’intention de quitter le PSG cet été, contrairement à l’Italien ouvert à un départ, et ce malgré un vif intérêt du club saoudien d’Al Hilal. D’autre part, l’ex-buteur du FC Barcelone a fait savoir qu’il n’était pas prêt à faire des concessions sur le plan salarial. Si toutefois le Brésilien devait envisager un nouveau défi, celui-ci aurait donné sa préférence au FC Barcelone. Mais il paraît évident que compte tenu des difficultés financières du club catalan, assumer son salaire de Neymar serait mission impossible…