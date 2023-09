Serie A : l’Inter Milan s’impose sur le plus petit des scores

Ce dimanche, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse d’Empoli pour le compte de la 5e journée de Serie A. Quelques jours après le match nul en Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-1), les Nerazzurri ont renoué avec la victoire en s’imposant sur le plus petit des scores (0-1). Au terme d’une rencontre laborieuse, les Interistes ont manqué d’efficacité pour sceller les 3 points sans se faire peur avant le coup de sifflet final.

Fort heureusement, le bijou de Federico Dimarco au retour des vestiaires a permis à l’Inter de prendre les devants (0-1, 51e). Sur une reprise de volée lumineuse de l’Italien, sans doute l’un des plus beaux buts de la saison, les hommes d’Inzaghi mènent au score sans ne plus jamais le lâcher. Pourtant, Empoli a fait preuve de caractère tout au long de la rencontre même si cela reste trop léger pour faire mouche. À l’arrivée, une victoire loin d’être emballante pour les Nerazzurri qui ont fait le travail et qui prennent désormais la tête du championnat avec 5 succès en autant de rencontres, dépassant ainsi l’AC Milan.