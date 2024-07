Le Barça est prêt à tout pour se débarrasser de Clément Lenglet

Clément Lenglet pèse très lourd dans les finances du FC Barcelone. Le club catalan en proie à de grosses difficultés financières, cherche un moyen de se délester du salaire du Français au plus vite. Recruté 36 millions d’euros par le Barça en 2018, l’ancien nancéien a prolongé son contrat en 2020 pendant la période Covid et a vu ses émoluments être décalés pour permettre aux Blaugranas de sortir la tête de l’eau pendant cette crise. Respecté au sein du club pour son professionnalisme de tous les instants, le Barça chercherait la meilleure solution pour Lenglet et ne le forcera pas à rejoindre l’Arabie saoudite contre son gré.

Aujourd’hui, l’ancien Sévillan détiendrait l’un des plus gros salaires du club et d’après Sport, toutes les parties cherchent une solution pour que Lenglet quitte le club au plus vite. Cependant, le défenseur français lui n’est pas prêt à partir dans n’importe quelles conditions. Il aurait notamment refusé de résilier son contrat avec le Barça. Le club tente de lui trouver une porte de sortie mais le salaire du Français est un énorme frein dans les négociations. Plusieurs équipes européennes étaient intéressées mais elles ne pouvaient offrir que 20% du salaire que touche Lenglet à Barcelone. Séville serait à l’affut pour le récupérer en prêt mais en attendant une solution définitive, le Français effectuera la tournée américaine sous les ordres d’Hansi Flick.