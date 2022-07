Bayern Munich : Salihamidzic n’a pas aimé la gestion du transfert de Lewandowski

Dans des extraits déjà sortis par Kicker, Hasan Salihamidzic a accordé un entretien pour Zeit-Magazin. Les passages choisis par le journal allemand parlent du récent transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le directeur sportif du club bavarois revient sur ce que les différents protagonistes auraient pu faire de mieux pour que les discussions ne conduisent pas à un feuilleton.

Selon l'ancien joueur du Bayern, Robert Lewandowski aurait dû régler l'affaire en interne et devait honorer son contrat (jusqu'en 2023) jusqu'au bout : « En tant que joueur, j'aurais clarifié cela en interne et pour moi-même et rempli mon contrat. » Pourtant, l'ancien international bosnien a recruté Sadio Mané (ex-Liverpool) et Ryan Gravenberch (ex-Ajax) dans ces conditions-là. Ces deux joueurs étaient également sous contrat jusqu'en 2023 dans leur ancien club.