OM : les pires moments de Rongier avec Tudor

Le capitaine de l’OM Valentin Rongier a eu la lourde tache de succéder à Igor Tudor en conférence de presse, alors que le coach croate a officialisé son départ de l’OM, que nous vous avons révélé quelques heures plus tôt. Forcément, il a eu droit à des questions sur son futur ex-coach et a été interrogé sur ses pires moments avec Tudor.

La suite après cette publicité

« Le stage, où il y avait manque de connaissance entre nous. Quand il est arrivé, il voulait imposer son style et montrer que c’était lui le boss. Il voulait montrer ça. Je pense aussi à Annecy (élimination en Coupe de France, ndlr). On avait le devoir de faire mieux. Ce match a laissé beaucoup de traces », a répondu Rongier, qui s’est imposé au fil de la saison comme un élément incontournable de Tudor, et qui devra de nouveau faire ses preuves avec le futur entraîneur de l’OM.

À lire

Mercato : Marcelo Gallardo tout en haut de la liste de l’OM !

Pour cette dernière journée de Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exceptionnelle.