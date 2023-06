Tournoi Maurice Revello : Eliesse Ben Seghir élu meilleur joueur de la compétition

Ça ne remplace pas un sacre mais ça fera au moins office de lot de consolation. Éliminé en demi-finales du Tournoi Maurice Revello avec l’équipe de France U18, vendredi, face au Mexique (2-2, 3-4 t.a.b), Eliesse Ben Seghir (18 ans) a tout de même été élu meilleur joueur du tournoi.

Brillant aux côtés de son coéquipier du Bayern Munich Mathys Tel, le jeune Monégasque a notamment inscrit 2 buts lors de la compétition, d’abord en phase de groupe face au Costa Rica, puis en demi-finales, donc, face au Mexique. De quoi de gonfler son capital confiance à l’aube de sa deuxième saison professionnelle avec l’ASM.

