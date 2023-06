Tournoi Maurice Revello : la France s’incline aux portes de la finale contre le Mexique

Après son succès contre l’Australie U23 lors de la première demi-finale, le Panama U23 devait attendre ce vendredi avant de connaître son adversaire en finale du Tournoi Maurice Revello, à l’occasion d’une deuxième demi-finale entre les Bleuets et le Mexique U23. Pour l’occasion, Kumbedi, Zaïre-Emery, Ben Seghir, Housni et Tel étaient alignés. Mais malgré ces beaux noms sur la feuille de match côté français, le scénario du match a été bien plus compliqué que prévu.

Bousculés, les Bleuets ont concédé l’ouverture du score de Robles (1-0, 31e). Avant une belle égalisation de la part de Ben Seghir pour relancer les Français (1-1, 39e). La France a encore été menée au score après la pause, mais a égalisé, une nouvelle fois, grâce à un penalty de Tel (2-2, 51e). Il fallait donc attendre la séance de tirs au but pour décider quelle équipe ira en finale de ce Tournoi Maurice Revello 2023. Finalement, deux penalties manqués du Rennais Jacquet et du Niçois Dacourt ont permis aux Mexicains de s’imposer et d’éliminer les Bleuets… pourtant vainqueurs en titre de la compétition.

